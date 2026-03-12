USA : un homme fonce avec son véhicule contre une synagogue au Michigan avant d’être abattu

« Nous ne pouvons pas dire à ce stade ce qui a causé sa mort », a indiqué le shérif du comté d’Oakland, Michael Bouchard, lors d’un point de presse, précisant néanmoins que les agents de sécurité avaient engagé le suspect dans une fusillade.

Le shérif a également fait savoir que le suspect avait enfoncé les portes de la synagogue avec son véhicule avant de pénétrer dans le hall du bâtiment, ajoutant qu’un incendie s’est ensuite déclaré à l’intérieur des locaux. Il a indiqué avoir visionné une vidéo de surveillance montrant l’assaillant « se déplaçant avec détermination » dans un couloir de l’édifice.

Un agent de sécurité a été heurté par le véhicule et blessé au cours de l’incident, a déclaré le shérif Bouchard, ajoutant que l’agent était soigné à l’hôpital et devrait se rétablir.

Les forces de l’ordre, équipées notamment de masques à gaz, ont procédé à l’inspection du véhicule du suspect afin d’écarter la présence d’éventuels explosifs, a-t-il ajouté, assurant qu’aucun autre blessé n’a été signalé à l’intérieur du bâtiment, y compris parmi les enfants présents dans l’école maternelle rattachée à la synagogue.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et par plusieurs chaînes de télévision ont montré un édifice présenté comme la synagogue « Temple Israel », d’où s’échappait une épaisse fumée noire, tandis qu’un important dispositif policier était déployé dans le secteur.

Le shérif Bouchard a indiqué qu’il était encore trop tôt pour déterminer le mobile de l’attaque. Toutefois, à la suite de cet incident, plusieurs lieux de culte juifs à travers le pays ont été placés en état d’alerte renforcée.

La Fédération juive de Detroit a, pour sa part, indiqué que les centres communautaires juifs de la région avaient été placés en confinement préventif, appelant les membres de la communauté à éviter la zone pour le moment.

La synagogue « Temple Israel », située à environ 40 kilomètres du centre-ville de Detroit, figure parmi les plus importantes synagogues réformées des États-Unis, rassemblant des milliers de familles. Le complexe abrite également une école maternelle ainsi qu’un musée consacré à l’histoire et au patrimoine juifs.