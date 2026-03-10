Mexique : le Maroc invité d’honneur du Salon international du livre de Tabasco

Cette manifestation culturelle d’envergure réunit des écrivains, universitaires et éditeurs du Mexique et de plusieurs autres pays, célébrant le livre, la pensée et le dialogue interculturel.

Le programme de cette édition prévoit l’organisation de colloques intellectuels, de conférences universitaires et de rencontres littéraires, outre une série d’activités culturelles mettant en lumière la richesse du patrimoine littéraire et culturel des pays participants.

Dans ce cadre, la participation marocaine s’articule autour d’un programme culturel comprenant des conférences et des rencontres intellectuelles. L’événement est également marqué par la présence de l’éminent écrivain mexicain Alberto Ruy Sánchez, connu pour ses œuvres littéraires inspirées de la ville d’Essaouira.

Cette participation sera, par ailleurs, ponctuée par la signature d’un accord de coopération universitaire entre l’UJAT et l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan, en vue de renforcer les échanges scientifiques, encourager la mobilité des étudiants et des professeurs et développer des projets de recherche communs entre les deux institutions.

À cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a souligné que la participation du Maroc à cet événement constitue une opportunité de consolider les liens culturels et humains entre les deux pays.

M. Lebbar a relevé que les salons du livre offrent un espace privilégié pour les rencontres entre les peuples, favorisant le dialogue entre les cultures et renforçant le rôle du savoir en tant que vecteur de rapprochement et de compréhension mutuelle.

L’ambassadeur a également souligné que le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accorde une grande importance au dialogue entre les cultures, à la promotion des échanges universitaires et au renforcement du savoir, considérés comme des leviers essentiels pour rapprocher les peuples et jeter des ponts entre les nations.

M. Lebbar a, en outre, indiqué que les relations entre le Maroc et le Mexique ont connu un développement remarquable au cours des dernières décennies dans divers domaines, notamment la coopération culturelle et universitaire, comme en témoigne la participation du Royaume à cet important rendez-vous culturel dans l’État de Tabasco.

Il s’agit de la deuxième participation du Maroc à un événement culturel dans cet État mexicain, après le succès rencontré par la semaine culturelle marocaine organisée fin janvier dernier à Villahermosa, ainsi qu’à Mexico et dans la ville d’Álamos, dans l’État de Sonora.

Cette initiative avait permis au public mexicain de découvrir la richesse du patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume.