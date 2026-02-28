Les Etats-Unis lancent des frappes militaires de « grande envergure” contre l’Iran (Trump)

« Il y a peu, l’armée américaine a lancé des opérations militaires de grande envergure en Iran », a déclaré M. Trump dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social tôt samedi matin.

« Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien, un groupe vicieux composé de personnes très dures et terribles », a-t-il dit, tout en avertissant contre de possibles pertes en vies humaines du côté des forces US.

Le président américain a promis de « raser » l’industrie iranienne de missiles et « d’anéantir leur marine », avançant que l’Iran avait refusé de conclure un accord avec les États-Unis qui aurait permis d’éviter la guerre.

Il a exhorté les membres de l’armée iranienne à déposer les armes et a appelé les Iraniens à renverser le régime qui contrôle le pays depuis la révolution islamique de 1979.

« Des bombes vont tomber partout. Lorsque nous aurons terminé, prenez le contrôle de votre gouvernement. Il vous appartiendra. Ce sera probablement votre seule chance depuis des générations », a poursuivi le président Trump à l’adresse des Iraniens.

« L’Amérique vous soutient avec une force écrasante et une puissance dévastatrice. Le moment est venu de prendre le contrôle de votre destin », a-t-il ajouté.

Plusieurs médias américains ont rapporté que cette offensive américaine, baptisée « Operation Epic Fury » (opération fureur épique), devrait avoir une portée et une durée bien plus importantes que les frappes menées l’été dernier sur les principales installations nucléaires iraniennes.

Ces attaques surviennent un peu plus d’un jour après la fin des négociations entre les États-Unis et l’Iran à Genève, sous la médiation omanaise.