Tourisme au Maroc : 11,7 MMDH de recettes Voyages en janvier

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office précise que les dépenses Voyages ont augmenté, quant à elles, de 2,3% à 2,7 MMDH.

Le solde de la balance Voyages ressort positif à 8,92 MMDH, en hausse de 25,7% par rapport à janvier 2025.

L’Office des changes fait aussi état d’un repli des transferts de fonds effectués par les Marocains Résidant à l’étranger (MRE) de 0,8% à 9,38 MMDH.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc, leur flux a progressé de 0,7% à plus de 3,54 MMDH.