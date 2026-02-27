Espagne : le parquet requiert un an de prison pour insultes racistes contre Mbappé

Selon l’acte d’accusation, les faits se sont produits le 24 août 2025, lorsque « le joueur de l’équipe visiteuse, de peau noire, a marqué un but contre l’équipe locale ». L’accusé aurait alors, « agissant avec un mépris manifeste lié à la couleur de peau du joueur, proféré des cris et mimé des gestes de dénigrement à caractère raciste, clairement audibles et perceptibles par les spectateurs présents dans le stade ».

Le parquet précise que « ces manifestations de mépris ont consisté à simuler les gestes des primates et à reproduire, en criant “ouh, ouh, ouh”, une onomatopée imitant le son émis par les singes ».

Il s’agissait du premier incident raciste visant Kylian Mbappé depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2024. Toutefois, les stades de Liga ont été le théâtre de plusieurs épisodes similaires ces dernières années, touchant notamment son coéquipier brésilien Vinícius Júnior, devenu une figure emblématique de la lutte contre le racisme dans le football.

En mai 2025, cinq supporters du Real Valladolid avaient été condamnés à un an de prison pour des insultes racistes visant Vinícius Júnior en décembre 2022, une sanction qualifiée d’« historique » par LaLiga.

Un mois plus tard, quatre membres du groupe ultra Frente Atlético avaient été condamnés à des peines de 14 à 22 mois de prison pour avoir pendu, en janvier 2023, une effigie du joueur portant son maillot avant un derby madrilène. Ces peines avaient ensuite été commuées, notamment en amendes, dans le cadre d’un accord judiciaire.