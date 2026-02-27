Washington, Tokyo et Manille mènent leurs premiers exercices militaires conjoints dans le nord des Philippines

Les États-Unis, le Japon et les Philippines ont conduit cette semaine leurs premiers exercices militaires conjoints dans le secteur des îles Batanes, à l’extrême nord de l’archipel philippin, a annoncé vendredi l’armée philippine.

A la UneEn directInternational
Par
Ces manœuvres aériennes et navales se sont déroulées pendant six jours jusqu’à jeudi, dans l’espace aérien et maritime philippin, à proximité du canal de Bashi. Elles ont notamment inclus un exercice de tir réel mené par la frégate lance-missiles philippine BRP Antonio Luna.

« C’est la première fois que de tels exercices impliquant ces trois pays se tiennent dans ce secteur opérationnel », a souligné le porte-parole de l’armée philippine, Xerxes Trinidad.

Beijing a condamné ces manœuvres, accusant Manille de « perturber la paix et la stabilité dans la région », selon le porte-parole de l’armée chinoise Zhai Shichen, qui a indiqué que la Chine avait de son côté effectué une « patrouille de routine » en mer de Chine méridionale du 23 au 26 février.

Ces exercices s’inscrivent dans un contexte de tensions régionales croissantes.

La Chine a officiellement déconseillé à ses ressortissants de se rendre au Japon depuis que la Première ministre nippone Sanae Takaichi a évoqué, en novembre dernier, une possible intervention militaire de son pays en cas de conflit armé dans le détroit de Taïwan.

Mardi dernier, Tokyo a annoncé son intention de déployer des missiles sol-air sur l’île de Yonaguni (ouest du Japon).

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite