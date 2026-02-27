Washington, Tokyo et Manille mènent leurs premiers exercices militaires conjoints dans le nord des Philippines

« C’est la première fois que de tels exercices impliquant ces trois pays se tiennent dans ce secteur opérationnel », a souligné le porte-parole de l’armée philippine, Xerxes Trinidad.

Beijing a condamné ces manœuvres, accusant Manille de « perturber la paix et la stabilité dans la région », selon le porte-parole de l’armée chinoise Zhai Shichen, qui a indiqué que la Chine avait de son côté effectué une « patrouille de routine » en mer de Chine méridionale du 23 au 26 février.

Ces exercices s’inscrivent dans un contexte de tensions régionales croissantes.

La Chine a officiellement déconseillé à ses ressortissants de se rendre au Japon depuis que la Première ministre nippone Sanae Takaichi a évoqué, en novembre dernier, une possible intervention militaire de son pays en cas de conflit armé dans le détroit de Taïwan.

Mardi dernier, Tokyo a annoncé son intention de déployer des missiles sol-air sur l’île de Yonaguni (ouest du Japon).