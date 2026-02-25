La ministre de la culture Rachida Dati annonce sa démission du gouvernement Lecornu
Candidate aux élections municipales à la mairie de Paris, Rachida Dati annonce sa démission du gouvernement ce mercredi soir.
La ministre de la Culture, Rachida Dati, a annoncé mercredi soir qu’elle avait remis sa démission du gouvernement au président français Emmanuel Macron pour « mener le combat de sa vie » aux élections municipales à Paris, à deux semaines et demi du premier tour des élections municipales.
« Je quitte ces responsabilités avec un profond respect et une grande reconnaissance pour celles et ceux qui font vivre, au quotidien, la politique culturelle de notre pays », a déclaré la maire du 7e arrondissement de Paris dans son communiqué.
« Les prochaines semaines seront déterminantes pour Paris. Paris est pour moi l’engagement d’une vie », a-t-elle souligné.
Dans ce communiqué, Rachida Dati a par ailleurs salué « des chantiers majeurs pour notre pays » menés par le ministère de la Culture, notamment « le déploiement du Plan culture et ruralité au bénéfice de 22 millions de nos concitoyens, la protection et la valorisation de notre patrimoine, le soutien à la vitalité de notre création artistique ».
« Avoir exercé ces fonctions restera pour moi une immense fierté », a ajouté Mme Dati.