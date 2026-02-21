Ramadan 2026 en France: l’unité à l’épreuve de la décision

Chaque année, la question du début du Ramadan revient avec son lot d’attentes et, parfois, d’incompréhensions. Mais la divergence observée en France en février 2026 entre le Conseil français du culte musulman (CFCM) et la Grande Mosquée de Paris dépasse le simple désaccord sur une date. Elle pose, en creux, une question plus délicate : qui décide, et au nom de quoi ?

D’un côté, le CFCM a maintenu le cap fixé depuis 2013, celui du calcul astronomique, annoncé dès le 2 février pour permettre aux fidèles d’anticiper l’organisation de leur vie familiale et professionnelle. De l’autre, la « Nuit du doute » organisée le 17 février à la Grande Mosquée de Paris a conduit à retenir une date différente, relançant un débat que l’on croyait apaisé.

Le communiqué publié le 21 février par le CFCM rappelle que ce choix du calcul visait précisément à éviter que les musulmans de France ne se retrouvent dépendants de décisions prises ailleurs, dans des contextes qui ne sont pas les leurs ￼. En filigrane, c’est bien la question de l’autonomie du culte musulman en France qui est posée.

Faut-il privilégier une méthode permettant d’inscrire le calendrier religieux dans le rythme d’une société laïque, où les fêtes musulmanes ne sont pas chômées ? Ou maintenir une référence à des pratiques d’observation héritées de traditions partagées à l’échelle du monde musulman ?

La divergence de cette année a montré que l’équilibre reste fragile. Elle a aussi révélé que, faute d’une autorité reconnue par tous, le risque de fragmentation n’est jamais totalement écarté. Dans un paysage institutionnel encore en construction, chaque décision devient un test de cohésion.

Au-delà de la controverse technique, c’est donc une question de gouvernance qui se joue : celle de la capacité des institutions musulmanes de France à produire une norme commune, adaptée à leur environnement, sans rompre avec l’universalité du rite.

À l’heure où la structuration du culte musulman demeure un enjeu de cohérence sociale autant que de lisibilité institutionnelle, la controverse autour du Ramadan 2026 rappelle que l’autonomie décisionnelle n’est pas seulement une question de méthode, mais de responsabilité. Dans un espace national donné, la production d’une norme religieuse partagée relève moins de la tradition que de la capacité à concilier fidélité au rite et inscription dans le réel.