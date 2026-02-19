Le Canada va renforcer sa présence dans l’Arctique

« Tout au long de 2026, les Forces armées canadiennes (FAC) mèneront des opérations dans l’Arctique et le Nord pour appliquer des mesures de détection, de dissuasion et, au besoin, de défense à l’égard des menaces, démontrant ainsi leur capacité à protéger la souveraineté du Canada sur terre, en mer, dans les airs, dans l’espace et dans le cyberespace », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Les FAC auront recours à des navires, des avions, des véhicules et du personnel de la Marine royale canadienne, de l’Armée canadienne, de l’Aviation royale canadienne et du Commandement des Forces d’opérations spéciales du Canada dans le cadre d’activités coordonnées avec la Garde côtière canadienne et les forces alliées.

« De telles opérations permettent aux FAC de renforcer leur présence dans l’Arctique et le Nord afin de protéger la souveraineté du Canada et de contribuer à la défense de l’Amérique du Nord », a souligné le ministère.

« En menant des opérations régulièrement dans toute la région, les FAC améliorent leur capacité à détecter rapidement les menaces potentielles, à y réagir efficacement et à maintenir une cohésion opérationnelle aux côtés de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et des alliés du Canada dans l’Arctique », lit-on dans le communiqué.

« La souveraineté du Canada est indissociable d’une défense forte et crédible de l’Arctique », a affirmé le ministre canadien de la Défense nationale, David J. McGuinty, cité dans le communiqué.

En mars dernier, le Canada a annoncé la construction d’infrastructures militaires stratégiques dans l’Arctique. Ces infrastructures seront construites à Iqaluit, Inuvik et Yellowknife dans le but d’augmenter les capacités opérationnelles des Forces armées canadiennes, selon le gouvernement canadien.

Le budget alloué à ces infrastructures, qui incluent des pistes d’atterrissage, des installations logistiques, de nouveaux équipements et des logements, s’élève à 2,67 milliards de dollars sur 20 ans.