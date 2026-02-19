Country Risk Atlas 2026 : Allianz Trade maintient la note du Maroc, « pays le plus sûr d’Afrique pour les affaires »

Dans la partie concernant le Maroc, l’étude note que le Royaume « affiche une croissance économique robuste, renforcée par son rôle de centre manufacturier pour l’Europe et ses ambitions de devenir un hub énergétique. Allianz Trade a maintenu la note du Maroc à « B1 », le positionnant comme le pays le plus sûr d’Afrique pour les affaires », précise Allianz Trade dans un communiqué.

« Le Maroc est en bonne voie pour une forte croissance économique, avec un PIB projeté en hausse, porté par la production industrielle, les investissements étrangers et la reprise du secteur agricole. Le tourisme est en plein essor, notamment grâce à des événements comme la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du Monde de la FIFA », explique Lluis Dalmau, Économiste pour l’Afrique et le Moyen-Orient chez Allianz Trade, cité dans le communiqué.

Les notations d’Allianz Trade « fournissent une analyse complète et un aperçu des facteurs économiques, politiques, de l’environnement commercial et du développement durable qui influencent les tendances du risque de non-paiement pour les entreprises à un niveau macroéconomique », détaille Luca Moneta, Economiste senior pour les marchés émergents chez l’assureur.

« Chaque notation combine 17 indicateurs à court terme et 18 indicateurs à moyen terme, et sert de boussole pragmatique aux décideurs dans un monde en proie à de multiples crises, les aidant à naviguer dans la volatilité, à protéger leurs flux de trésorerie et à transformer la conscience du risque en avantage concurrentiel », a-t-il ajouté.

Dans son rapport, Allianz Trade constate que malgré une année marquée par d’intenses tensions commerciales et de multiples risques (politiques, géopolitiques et budgétaires) le risque pays mondial s’est amélioré en 2025, avec 36 pays dont la notation a été relevée et seulement 14 dont la notation a été dégradée.

Cette tendance, précise-t-il, souligne « les mécanismes d’adaptation budgétaires, monétaires et commerciaux qui ont tendance à émerger en période de forte incertitude », notant que parmi les 36 économies dont la note s’est améliorée figurent l’Argentine, l’Équateur, la Hongrie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le Vietnam.

« En 2025, les révisions à la hausse ont été principalement motivées par des fondamentaux macroéconomiques plus solides, soutenus par des politiques budgétaires et monétaires plus accommodantes. Dans plusieurs marchés émergents, l’amélioration des conditions de financement, l’appréciation des monnaies locales et la hausse des prix des matières premières ont permis de lever les restrictions en matière de transferts et de convertibilité, un aspect essentiel du risque politique », indique Ana Boata, directrice de la recherche économique chez Allianz Trade.

Parmi les économies à revenu élevé, l’amélioration de la stabilité politique, la désinflation et la bonne performance commerciale ont renforcé la résilience en Europe (notamment en Allemagne, en Grèce, en Italie et en Espagne) et dans la région Asie- Pacifique (notamment en Corée et au Vietnam), a-t-elle poursuivi.

Si le nombre de dégradations « peut sembler faible », il est important de noter qu' »il a presque triplé par rapport à 2024 (passant de 5 à 14) », fait remarquer, en revanche, Allianz Trade, précisant que certaines économies clés figurent sur la liste, ce qui souligne « les difficultés persistantes » à moyen terme pour les entreprises.

« La résilience s’étend, mais des clusters de risques persistent dans des économies importantes. Par exemple, l’année dernière, nous avons constaté une détérioration de l’environnement macroéconomique à moyen terme dans 7 marchés, contre 18 qui se sont améliorés », souligne Aylin Somersan Coqui, CEO d’Allianz Trade.

« L’économie mondiale traverse l’une de ses périodes les plus turbulentes depuis des décennies, avec une convergence de chocs et de changements structurels tels que l’IA, la démographie, le changement climatique, le commerce et la réglementation. L’incertitude reste élevée et les entreprises doivent adopter une approche sélective, pays par pays, afin de pouvoir développer leurs activités tout en protégeant leurs actifs. Cela souligne la nécessité d’une gestion des risques granulaire et prospective qui va au-delà des notations générales. Une surveillance continue des conditions de transfert et de convertibilité, des trajectoires budgétaires et des expositions commerciales sera essentielle pour anticiper les points de basculement », conclut-elle.

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit commercial et un spécialiste reconnu dans les domaines de la caution, des recouvrements, du crédit commercial structuré et du risque politique. Son réseau d’intelligence propriétaire repose sur un accès instantané aux données de plus de 289 millions d’entreprises.

Basé à Paris, Allianz Trade est présent dans plus de 40 pays avec 5.800 employés. En 2024, son chiffre d’affaires consolidé était de 3,8 milliards d’euros et les transactions commerciales mondiales assurées représentaient 1.400 milliards d’euros d’exposition.