Donald Trump annonce une contribution américaine de 10 milliards USD au Conseil de paix

« Les États-Unis vont verser 10 milliards de dollars au Conseil de paix », dont la mission initiale est d’œuvrer à la reconstruction et la stabilisation de Gaza, a promis le président Trump, qualifiant cette somme de modeste « comparée au coût de la guerre ».

Le locataire de la Maison Blanche a également déclaré que d’autres membres du Conseil de paix avaient promis près de 7 milliards de dollars au plan de relance et de reconstruction de Gaza.

La réunion inaugurale du Conseil de paix a été notamment axée sur les efforts de reconstruction et de stabilisation de la bande de Gaza.

Le Haut représentant pour Gaza au Conseil de paix, Nickolay Mladenov, également présent à la réunion, a annoncé le début du recrutement d’une nouvelle force de police palestinienne dans la bande de Gaza.

« Nous avons entamé le processus de recrutement des forces de police palestiniennes (…) et dès les premières heures, 2.000 personnes ont postulé pour rejoindre » cette force transitoire, a-t-il déclaré.

La mission initiale du Conseil de paix est d’œuvrer à la reconstruction de la bande de Gaza, mais le président américain l’a doté d’une vocation plus large visant la résolution des conflits dans le monde.

La création officielle du Conseil de Paix a été actée le 20 janvier dernier à Davos, en Suisse, suite à la signature de sa Charte constitutive par les pays membres, dont le Maroc, lors d’une cérémonie présidée par le président Trump.