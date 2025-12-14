Maroc : 21 décès suite à des inondations dans la province de Safi

Le bilan des pluies diluviennes et orageuses qui se sont abattues sur la province de Safi ce dimanche, provoquant des crues exceptionnelles en seulement une heure, est passé à 21 décès, ont indiqué les autorités locales.

Ces fortes intempéries ont également fait des dégâts matériels, notamment dans la ville de Safi qui a été particulièrement touchée, précise-t-on.

Ainsi, 70 habitations et commerces de la Médina, notamment au niveau de la rue Bir Anzaran et de la place Abou Addahab, ont été inondés, au moment où 10 véhicules ont été emportés par les torrents. Les autorités locales font également état de la dégradation du tronçon routier reliant Safi au centre de la commune de Hrara, au niveau de la route provinciale N° 2300 et de l’interruption de la circulation sur plusieurs axes de la ville.

Les autorités publiques, l’ensemble des départements concernés et les différents intervenants ont procédé à une mobilisation générale de tous les moyens logistiques et humains afin d’intervenir immédiatement face à cette situation exceptionnelle et d’apporter soutien et assistance aux citoyens, note-t-on de mêmes sources. Les efforts se poursuivent pour rechercher d’éventuels porté-disparus et rétablir la circulation routière et les services au niveau de la province, conclut-on.