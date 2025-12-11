Coupe Arabe: le Maroc file en demi-finales en battant la Syrie

L’équipe nationale du Maroc de football s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue syrienne sur le score de 1 but à 0, en match des quarts de finale, disputé jeudi au stade international Khalifa à Doha.

Pour cette rencontre, Tarik Sektioui a compté sur le même groupe aligné contre l’Arabie Saoudite, tout en faisant confiance à l’attaquant Oussama Tanane.

Laissant passer un temps fort des Syriens qui n’a pas inquiété le gardien Mehdi Benabid, la sélection marocaine a repris les choses en main, en ripostant par le biais de Tannane, puis Amine Zouhzouh, avant de passer à côté de l’ouverture du score sur un corner de Hamza Moussaoui (9e minute).

Privés des services de Tarik Tissoudali (22e), blessé et remplacé par Walid Azarou, les Nationaux ont continué à manoeuvrer pour déverrouiller une défense syrienne opaque. Vers la fin de la première mi-temps, les joueurs marocains auraient pu traduire leur domination en buts, notamment sur une action de Walid El Karti (40e).

Fidèle à sa domination, l’équipe du Maroc a maintenu sa pression dans la zone syrienne, mais en vain. Il a fallu quelques remaniements, comme l’entrée en jeu d’Achrafe Mahdioui, Mounir Chouyar et Mahmoud Bentayeg, en remplacement d’El Kerti, Moussaoui et Zouhzouh (67e), pour voir le onze national menacer sérieusement les filets adverses, par le biais de Tannane, qui bute sur le gardien syrien.

Mais ce n’était que partie remise, puisque Azarou, à l’affût, reprend une balle repoussée par le gardien adverse pour ouvrir le score (79e).

Mettant la pression sur des Syriens acculés à réagir, les Marocains se sont contentés de gérer les minutes restantes défensivement, tout en se créant de nettes occasions sur des contre-attaques, malgré l’expulsion de Mohamed Moufid au temps additionnel (90+1).

En demi-finale, les Lions de l’Atlas affronteront le vainqueur du quart de finale qui opposera les Emirats Arabe Unis et l’Algérie, prévu vendredi (18h30 GMT+1).