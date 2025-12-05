Le Burkina rétablit la peine de mort dans son projet de nouveau Code pénal

Le gouvernement du Burkina Faso a adopté, jeudi, un projet de loi portant nouveau Code pénal, qui prévoit notamment le rétablissement de la peine de mort pour certaines infractions graves, ont rapporté des médias locaux.

Selon la même source, cette révision s’inscrit dans la dynamique des réformes engagées dans le secteur de la justice et vise à renforcer le cadre juridique national.

Le projet de texte introduit plusieurs ajustements, dont le relèvement des peines d’amende, l’instauration du travail d’intérêt général comme peine principale et un durcissement des sanctions liées à la circulation routière et aux crimes économiques.

Ces modifications, selon les médias qui citent des sources officielles, visent à renforcer la prévention, dissuader les comportements illicites et améliorer la réponse pénale.

Le Burkina Faso avait aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun en 2018, sous la présidence de Roch Marc Christian Kaboré.