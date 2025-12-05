Inauguration de l' »UM6P CoreLabs », une nouvelle plateforme panafricaine de recherche expérimentale

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a inauguré jeudi à Benguerir, l' »UM6P CoreLabs », une infrastructure scientifique multidisciplinaire conçue pour transformer la recherche, l’innovation et la formation en Afrique.

La mise en place de cette nouvelle plateforme repose sur le constat selon lequel la compétitivité scientifique et industrielle dépend aujourd’hui autant de la maîtrise des infrastructures, des données et des flux analytiques que de la formation ou du financement.

Les chercheurs africains ont été souvent contraints de dépendre de laboratoires situés à l’étranger, avec des contraintes d’accès, des délais importants et une perte de contrôle sur les données générées.

L' »UM6P CoreLabs » répond à ce déficit en proposant un environnement intégré, où l’ensemble des étapes de la recherche (observation, expérimentation, analyse et validation) peuvent être conduites localement et selon des standards internationaux.

Ces laboratoires d’excellence, articulés autour de trois plateformes – l’Imagerie et la Caractérisation, les Biosciences et la Chimie Analytique – offrent un accès inédit à des technologies de pointe jusque-là rares sur le continent.

L’Imagerie et Caractérisation CoreLab met à disposition des chercheurs des instruments uniques sur le continent, tels que le Microscope Électronique en Transmission (TEM) et le Focused Ion Beam (FIB).

Ces outils permettent des analyses à l’échelle nanométrique et des investigations approfondies sur la structure et la composition des matériaux. Ces capacités ouvrent des perspectives concrètes dans les domaines des matériaux avancés, de l’énergie propre, de l’agriculture de précision et de la santé.

Dans une déclaration à la MAP, Issam Rabtti, directeur de l »‘UM6P CoreLabs » a relevé que cette réalisation marque une étape majeure dans la consolidation de la souveraineté scientifique, la production de valeur locale et l’intégration de l’Afrique dans les réseaux internationaux de création et de diffusion du savoir.

Pour sa part, Zineb Rchiad, Lead au BioSciences CoreLab de l’UM6P, a relevé que celui-ci constitue un jalon majeur pour la recherche en biotechnologie et en génomique, notant qd’autant plus qu’elle permet de décoder des systèmes biologiques complexes, de la cellule individuelle au génome complet, et de développer des applications allant de la médecine de précision à la sécurité alimentaire.

Elle a, dans ce sens, souligné que cette capacité ouvre la voie à des recherches menées en Afrique et pour l’Afrique, en renforçant la souveraineté scientifique et la maîtrise des données biologiques sensibles.

Le CoreLab de Chimie Analytique complète cette infrastructure en offrant des outils pour la détection et l’analyse fine de polluants, métaux traces et substances émergentes dans l’eau, l’air, les sols et les aliments.

Ces technologies transforment des données complexes en informations exploitables, fournissant aux chercheurs, industriels et décideurs les moyens de développer des solutions concrètes et durables pour un développement responsable et une gestion efficace des ressources naturelles.

Au-delà des équipements, le CoreLabs incarne la vision stratégique d’un écosystème scientifique intégré, où université, recherche appliquée et industrie convergent pour générer un impact socioéconomique tangible.

La plateforme favorise la collaboration interdisciplinaire et internationale, met à disposition des chercheurs et des entreprises un accès privilégié aux instruments et expertises nécessaires pour relever les défis complexes du continent et consolider la souveraineté technologique et scientifique du Maroc et de l’Afrique.

Il est à noter que le CoreLabs est également conçu comme un accélérateur d’innovation et un pôle de référence continental, ouvert à la collaboration avec les universités, les centres de recherche et les acteurs industriels à travers l’Afrique, permettant de transformer la production scientifique en solutions concrètes et adaptées aux priorités régionales.