Abdellatif Hammouchi décoré de la plus haute distinction d’INTERPOL

L’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) a décerné au Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, M. Abdellatif Hammouchi, la plus haute distinction de l’Organisation.

Cette haute distinction est une reconnaissance des efforts exceptionnels déployés par le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire pour renforcer la sécurité et la stabilité aux niveaux régional et international, et consacrer les valeurs de partenariat et de solidarité entre les pays arabes et l’Interpol, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

A cet égard, l’INTERPOL souligne que cette haute distinction traduit aussi l’estime portée par l’Organisation à l’engagement constant de M. Hammouchi à soutenir la coopération internationale en matière d’application de la loi, à sa contribution efficace à édifier un monde plus sûr et juste pour tous, ainsi qu’à son rôle majeur et distingué dans le renforcement de la coopération sécuritaire arabe et internationale et l’appui aux processus d’action commune entre les pays arabes et l’Organisation internationale de police criminelle pour la lutte contre le crime organisé transfrontalier, précise le communiqué.

La cérémonie de remise de cette prestigieuse distinction s’est déroulée à l’occasion de la séance de clôture à Marrakech de l’Assemblée Générale de l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-INTERPOL), sous la houlette du président, du secrétaire général et des membres du comité exécutif d’INTERPOL, ainsi qu’en présence des délégués des Etats membres et des présidents des organisations internationales et régionales participants.