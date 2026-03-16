 Le Roi Mohammed VI présidera ce lundi au Palais Royal de Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al Qadr bénie 

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Le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, présidera ce lundi au Palais Royal de Rabat, une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al Qadr bénie, annonce le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie dans un communiqué.

En voici la traduction :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera, ce lundi 26 Ramadan 1447 de l’Hégire, correspondant au 16 mars 2026, une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie, au Palais Royal de Rabat.

La veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l’heure de la prière d’Al-Icha ».

Par Atlasinfo (avec MAP)
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