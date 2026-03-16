 Le Roi Mohammed VI présidera ce lundi au Palais Royal de Rabat une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al Qadr bénie 

En voici la traduction :

« Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera, ce lundi 26 Ramadan 1447 de l’Hégire, correspondant au 16 mars 2026, une veillée religieuse en commémoration de Laylat Al-Qadr bénie, au Palais Royal de Rabat.

La veillée religieuse sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à l’heure de la prière d’Al-Icha ».