 Trump exclut toute possibilité d’un cessez-le-feu avec l’Iran à ce stade

« L’Iran veut conclure un accord, et je ne veux pas le conclure, car les conditions ne sont pas encore suffisamment bonnes », a déclaré M. Trump dans une interview accordée samedi soir à la chaîne NBC News.

Le président américain a estimé que le moment n’était pas encore venu pour un arrêt des hostilités, ajoutant que les États-Unis comptaient d’abord sécuriser le passage stratégique du détroit d’Ormuz.

“Nous allons balayer le détroit [d’Ormuz] avec une grande vigueur et nous sommes convaincus que nous serons rejoints par d’autres pays qui sont quelque peu entravés — et, dans certains cas, empêchés — d’accéder au pétrole”, a-t-il déclaré à NBC News.

Samedi, M. Trump a appelé les pays affectés par la fermeture de ce passage maritime à agir pour en assurer l’ouverture.

Les États-Unis ont “vaincu et complètement décimé” l’Iran, militairement et économiquement, “mais les pays du monde qui s’approvisionnent en pétrole via le détroit d’Ormuz doivent assurer la sécurité de ce passage”, a-t-il affirmé dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, assurant que Washington apportera “une aide considérable” à cet égard.

Lors de son entretien avec NBC News, le président américain a également évoqué le sort du nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, qualifiant de “rumeur” les informations faisant état de son décès.

“Je ne sais même pas s’il est vivant. Jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de le montrer”, a déclaré M. Trump, ajoutant : “J’entends dire qu’il n’est plus en vie et, s’il l’est, il devrait faire quelque chose de très intelligent pour son pays : se rendre.”