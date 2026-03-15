Le secrétaire américain à l’Énergie prévoit la fin de la guerre avec l’Iran « dans les prochaines semaines »

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Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré dimanche que la guerre entre les États-Unis et l’Iran, lancée le 28 février dernier, pourrait “certainement” prendre fin “dans les prochaines semaines”, sinon plus tôt.

“Je pense que ce conflit prendra certainement fin au cours des prochaines semaines”, a déclaré le responsable américain dans une interview accordée à la chaîne ABC News.

La fin des hostilités “pourrait intervenir plus tôt encore, mais le conflit prendra fin au cours des prochaines semaines”, a-t-il insisté.

Interrogé sur la hausse des prix à la pompe aux États-Unis, M. Wright a indiqué s’attendre à ce que les coûts diminuent au cours des prochaines semaines, tout en nuançant qu’il n’y a “aucune garantie”.

“Il n’y a absolument aucune garantie en temps de guerre”, a-t-il dit, notant que la hausse des prix à la pompe constitue “une souffrance à court terme pour parvenir à une situation bien meilleure”.

Pour sa part, le président des États-Unis, Donald Trump, avait appelé samedi les pays affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz — ayant entraîné une flambée des prix du pétrole et, par conséquent, une hausse des prix de l’essence — à agir pour en assurer l’ouverture.

“Nous allons balayer le détroit avec une grande vigueur et nous sommes convaincus que nous serons rejoints par d’autres pays qui sont quelque peu entravés — et, dans certains cas, empêchés — d’accéder au pétrole”, a-t-il déclaré dans une interview à NBC News.

Par Atlasinfo (avec MAP)
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