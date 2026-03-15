Le secrétaire américain à l’Énergie prévoit la fin de la guerre avec l’Iran « dans les prochaines semaines »

“Je pense que ce conflit prendra certainement fin au cours des prochaines semaines”, a déclaré le responsable américain dans une interview accordée à la chaîne ABC News.

La fin des hostilités “pourrait intervenir plus tôt encore, mais le conflit prendra fin au cours des prochaines semaines”, a-t-il insisté.

Interrogé sur la hausse des prix à la pompe aux États-Unis, M. Wright a indiqué s’attendre à ce que les coûts diminuent au cours des prochaines semaines, tout en nuançant qu’il n’y a “aucune garantie”.

“Il n’y a absolument aucune garantie en temps de guerre”, a-t-il dit, notant que la hausse des prix à la pompe constitue “une souffrance à court terme pour parvenir à une situation bien meilleure”.

Pour sa part, le président des États-Unis, Donald Trump, avait appelé samedi les pays affectés par la fermeture du détroit d’Ormuz — ayant entraîné une flambée des prix du pétrole et, par conséquent, une hausse des prix de l’essence — à agir pour en assurer l’ouverture.

“Nous allons balayer le détroit avec une grande vigueur et nous sommes convaincus que nous serons rejoints par d’autres pays qui sont quelque peu entravés — et, dans certains cas, empêchés — d’accéder au pétrole”, a-t-il déclaré dans une interview à NBC News.