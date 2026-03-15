France: taux de participation au 1er tour des municipales à 56%

A la fermeture des bureaux, dimanche 15 mars, 56% des personnes inscrites sur les listes électorales auront pris part au vote, selon une estimation Ipsos-BVA-Cesi école d’ingénieurs pour France Télévisions, Radio France et LCP-Public Sénat.

Un chiffre qui progresse après un taux de participation très faible il y a six ans (44,66%), deux jours avant le confinement imposé face à la crise du Covid-19.

Si les résultats définitifs seront donnés plus tard dans la soirée, de premières estimations, à prendre avec précaution, donnent déjà une idée de l’issue de ce premier tour dans certaines villes.

A commencer par Paris, où le candidat de la gauche unie (hors-LFI), le socialiste Emmanuel Grégoire, recueillerait, selon l’institut Elabe, entre 31 % et 34 % des voix. Il serait suivi de la candidate LR, Rachida Dati, donnée en seconde position autour de 30 %. La candidate de Reconquête, Sarah Knafo, recueillerait au plus bas 11 % et au plus haut 12,5 %. Derrière, l’insoumise Sophia Chikirou recueillerait 10 % des voix, selon Elabe. Le candidat d’Horizons et de Renaissance, Pierre-Yves Bournazel, n’obtiendrait lui, qu’entre 9 et 9,8 % des suffrages – le seuil de qualification au second tour étant de 10 %.