Election du Maroc à la Présidence du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques

La Présidence marocaine de cet organe décisionnel central consacre l’engagement continu du Maroc en faveur des nobles objectifs de ladite Convention et la dynamique de coopération soutenue avec l’OIAC, comme en témoigne l’organisation au Royaume, de plusieurs conférences pionnières, ainsi que de multiples formations régionales visant le renforcement des capacités d’experts, de premiers intervenants, de militaires et de représentants des organes chargés de l’application de la loi émanant des pays d’Afrique sur des thématiques, telles que la sûreté et la sécurité chimique, les usages pacifiques de la chimie ou encore la lutte contre le terrorisme chimique.

Cette élection témoigne aussi de la reconnaissance des Etats membres de l’OIAC du rôle majeur, de l’engagement constant et de la contribution active du Maroc aux travaux des différents organes de l’Organisation.

A rappeler que le Maroc, désigné pour la deuxième fois pour assurer la Présidence du Conseil Exécutif, après un mandat assuré en 2021-2022, a occupé diverses positions de responsabilité au sein des organes de l’OIAC, notamment la Présidence de la Conférence des Etats Parties, l’organe suprême de l’OIAC, en 2017-2018, la Vice-Présidence du Conseil Exécutif au nom du Groupe africain de 2025-2026, ou encore, la Vice-Présidence de la Conférence des Etats Parties en 2023-2024 et 2025-2026.

En tant qu’organe de mise en œuvre de la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques, l’OIAC, avec ses 193 pays membres, supervise les efforts de la communauté internationale visant à éliminer définitivement les armes chimiques. Depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 1997, qui est le traité de désarmement le plus efficace, éliminant toute une classe d’armes de destruction massive, plus de 100% des stocks d’armes chimiques déclarés ont été détruits sous la vérification de l’OIAC. Pour ses efforts considérables dans l’élimination des armes chimiques, l’OIAC a reçu le prix Nobel de la paix en 2013.

Le Maroc a signé la Convention sur l’Interdiction des Armes Chimiques en janvier 1993 et l’a ratifiée en décembre 1995. Depuis lors, le Maroc, qui n’a jamais été un possesseur d’armes chimiques, a rempli toutes ses obligations au titre de la Convention, tout en demeurant un fervent défenseur de l’utilisation de la chimie à des fins pacifiques.