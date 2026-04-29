Trump appelle l’Iran à agir rapidement pour conclure un accord

Le président américain Donald Trump a lancé mercredi un appel urgent aux autorités iraniennes, les exhortant à accélérer la finalisation d’un accord avec les États-Unis afin de mettre un terme au conflit, alors que les négociations entre Washington et Téhéran stagnent depuis plusieurs jours.

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, M. Trump a déclaré : “L’Iran n’arrive pas à se ressaisir. Ils ne savent pas comment conclure un accord” concernant le programme nucléaire, critiquant ainsi l’incapacité de Téhéran à trouver un terrain d’entente. Il a ajouté avec insistance : “Ils ont intérêt à devenir intelligents, et vite !”

Accompagnant son post, un photomontage le montre en lunettes de soleil, vêtu d’un costume et d’une cravate noire, tenant un fusil d’assaut, le tout sur un fond évoquant la guerre, avec la légende : “FINI DE JOUER LES GENTILS !”

Mardi, Donald Trump a révélé que l’Iran avait signalé aux États-Unis qu’il se trouvait dans un “état d’effondrement” et qu’il souhaitait que Washington ouvre le détroit d’Ormuz “dès que possible”. Dans son message, le président a précisé : “L’Iran vient de nous informer qu’il se trouve dans un +état d’effondrement+. Ils veulent que nous +ouvrions le détroit d’Ormuz+ dès que possible pendant qu’ils tentent de résoudre leur situation de leadership (ce qu’ils devraient, je pense, être en mesure de faire !).”

Au cours du week-end dernier, le président Trump a également annulé le voyage de ses émissaires, Steve Witkoff et Jared Kushner, à Islamabad, où ils devaient engager de nouvelles discussions avec l’Iran pour mettre fin au conflit. Il a évoqué “une confusion et des luttes intestines considérables” au sein de la direction iranienne, affirmant que “personne ne sait qui est aux commandes, pas même eux”.