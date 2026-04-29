Les États-Unis remercient Sa Majesté le Roi pour la Vision et le Leadership qui propulsent le partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets

Intervenant lors d’une conférence de presse à l’issue de sa rencontre, mercredi à Rabat, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Secrétaire d’État Adjoint des États-Unis, Christopher Landau a remercié « le Président Donald Trump et Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour leur Vision et leur Leadership », une « vision qui propulse notre partenariat de 250 ans vers de nouveaux sommets ».

M. Landau a précisé qu’ »au cours des 250 dernières années, les États-Unis et le Maroc ont partagé une histoire commune en tant qu’alliés stratégiques et partenaires précieux ».

Le diplomate américain a relevé que les États-Unis possèdent « le plus ancien bâtiment diplomatique au monde à Tanger et le plus récent ouvrira ses portes jeudi à Casablanca ». « Voilà à quoi ressemblent un véritable engagement et une relation durable », a-t-il souligné.

« Le Maroc est un partenaire indispensable, stable et stratégique en Afrique du Nord, sur le continent africain et sur la scène internationale », a-t-il conclu.