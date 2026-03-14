Aïd Al-Fitr 2026 : lundi 23 mars, jour de congé exceptionnel au Maroc

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A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et des collectivités territoriales de manière exceptionnelle, le lundi 23 mars, a annoncé le Département du Chef du gouvernement.

« A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et les collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le lundi 23 mars 2026, en application des dispositions de l’article 3 du décret n° 2-05-916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005), tel que modifié et complété », a indiqué le département dans un communiqué.

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