Tourisme : Le Maroc parmi les destinations incontournables de l’été 2026 (HolidayCheck)

Le Maroc figure parmi les destinations incontournables pour l’été 2026 aux côtés de l’Espagne, du Portugal et de l’Italie, selon une analyse publiée par HolidayCheck, l’un des plus grands portails de voyage de l’espace germanophone.

Cette analyse fondée sur des millions de recherches et de réservations auprès de plus de 60 tour-opérateurs met en évidence l’intérêt croissant des voyageurs pour le Royaume, qui s’impose comme une destination “en plein essor dans la région méditerranéenne”.

Selon HolidayCheck, le Maroc séduit notamment par “sa combinaison d’expériences culturelles d’inspiration orientale et ses nombreuses plages”, ce qui lui permet de gagner progressivement en importance sur le marché touristique germanophone.

Les régions d’Agadir et d’Essaouira attirent particulièrement les voyageurs souhaitant associer “soleil, plage et découvertes culturelles au cours d’un même séjour”, relève le portail de référence en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

“Souks colorés, médinas historiques et paysages désertiques offrent des expériences qui se distinguent parfaitement des séjours méditerranéens classiques”, note également HolidayCheck.

Le Maroc constitue ainsi pour de nombreux voyageurs “une alternative attrayante aux destinations balnéaires traditionnelles, notamment grâce à de bonnes liaisons aériennes et à une infrastructure touristique fiable”, souligne la même source.