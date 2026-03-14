L’armée américaine frappe l’île iranienne de Kharg, les cibles militaires « complètement détruites » (Trump)

« J’ai choisi de ne pas détruire les infrastructures pétrolières de l’île. Cependant si l’Iran, ou quiconque d’autre venait à faire quoi que ce soit pour entraver le passage libre et sûr des navires dans le détroit d’Ormuz, je reconsidérerais immédiatement ma décision », a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche a affirmé que l’armée américaine « a mené l’un des raids aériens les plus puissants de l’histoire au Moyen-Orient, et a totalement détruit toutes les cibles militaires » sur Kharg.

Le président Trump a également déclaré que la marine américaine allait commencer « très bientôt » à escorter des pétroliers dans le détroit d’Ormuz, par où transite 20% de la production mondiale d’hydrocarbures.

Bande de terre broussailleuse située dans le nord du Golfe, à environ 30 kilomètres des côtes, Kharg abrite le plus grand terminal d’exportation de pétrole brut de l’Iran.

Plus tôt dans la journée, les Etats-Unis ont annoncé offrir 10 millions de dollars en échange d’informations qui permettront de savoir où sont dix des plus hauts dirigeants iraniens, dont le nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei.

L’état de santé de Mojtaba Khamenei reste incertain après qu’il a été lui-même blessé dans un bombardement. Le secrétaire américain à la Guerre Pete Hegseth a avancé qu’il était « probablement défiguré ».

Selon plusieurs médias américains, les Etats-Unis vont envoyer prochainement des renforts au Moyen-Orient, dont 2.500 Marines et trois navires de plus.