Maroc : l’ONCF met en place un dispositif spécial Aid Al Fitr et fin des vacances scolaires

Ce dispositif prévoit la programmation de trains supplémentaires, avec un renforcement particulier sur les axes les plus sollicités lors des périodes de départ et de retour de l’Aïd, qui coïncide cette année avec la fin des vacances scolaires, indique l’ONCF dans un communiqué.

Les trains Al Boraq seront programmés afin d’assurer une cadence horaire entre Tanger, Kénitra, Rabat et Casablanca de 7h à 22h pour les trajets aller, à l’exception de la tranche horaire comprise entre18h et 21h. Pour les trajets retour, une cadence horaire sera assurée de 6h à 21h.

Ce dispositif s’accompagne d’un renforcement des capacités sur les créneaux à forte affluence, et ce tout au long de cette période, précise la même source.

L’offre des trains Al Atlas sera également renforcée grâce à l’augmentation des capacités et à la mise en circulation de trains supplémentaires sur les principaux axes du réseau, notamment Marrakech-Casablanca- Fès, ainsi que les dessertes vers Oujda, Nador, Khouribga et Safi, poursuit l’Office.

Concernant les TNR, la reprise de l’offre normale, telle qu’appliquée avant le mois de Ramadan, se fera progressivement avant Aïd Al-Fitr sur l’axe Casa-Settat. Pour les autres axes de proximité, le retour à cette offre sera programmé après le jour de l’Aïd, avec une cadence de 30 minutes entre Casa Port et Kenitra et un train chaque heure au départ et à destination de l’Aéroport International Mohammed V.

Afin d’assurer le bon déroulement de cette période de forte affluence, l’ONCF mobilise l’ensemble de ses équipes opérationnelles. Les dispositifs d’accueil, d’assistance et d’orientation des voyageurs seront renforcés aussi bien dans les gares qu’à bord des trains. Parallèlement, les équipes techniques resteront mobilisées 24h/24 et 7j/7 afin d’assurer la fluidité du trafic et la continuité des circulations.

Pour un meilleur confort et afin de faciliter la planification des déplacements pendant cette période, l’ONCF invite ses clients à anticiper l’achat de leurs billets et privilégier l’Aller-Retour.

L’achat des billets est possible via les différents canaux de vente : en gares au niveau des guichets ou des Distributeurs Automatiques de Tickets (DAT), en ligne sur le site marchand www.oncf-voyages.ma et l’Application mobile ONCF VOYAGES ou auprès des agences de nos partenaires de la vente de proximité.

Le nombre de trains étant réduit le jour de l’Aïd, les voyageurs sont invités à consulter les horaires des trains pour toute cette période, via les canaux officiels de l’Office :

· Site marchand : www.oncf-voyages.ma ;

● Application mobile : ONCF VOYAGES ;

● Centre de Relations Clients : 2255 (coût de la communication locale) ;

● Chatbot M’ONCF : 06 67 65 22 55 ;

● Chaîne WhatsApp : https://bit.ly/461PfEu ;