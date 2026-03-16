Détroit d’Ormuz : l’armée américaine a « mis à mal » la capacité de l’Iran à menacer la navigation commerciale (Trump)

« Avec plus de 30 navires poseurs de mines détruits, nous avons, à notre connaissance, neutralisé l’ensemble de leur flotte de navires poseurs de mines », a déclaré le président Trump lors d’une réunion du Conseil d’administration du Trump Kennedy Center, tenue à la Maison Blanche.



« Maintenant, ils peuvent les installer sur d’autres types de navires, j’imagine, et les larguer », a enchaîné le chef de l’exécutif américain, ajoutant que « s’ils le font, c’est une forme de suicide ».



Le locataire de la Maison Blanche a, par ailleurs, reproché à certains pays de ne « pas vouloir s’impliquer » dans la sécurisation du détroit d’Ormuz, après son appel à aider les Etats-Unis dans cette tâche au cours du week-end.



« Depuis quarante ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur », a déclaré le président américain, soulignant qu’ »il est important de pouvoir ouvrir à nouveau le trafic dans le détroit d’Ormuz ».



« Nous encourageons vivement les autres pays à s’impliquer avec nous, et à s’impliquer vite et avec beaucoup d’enthousiasme », a-t-il poursuivi, assurant que les Etats-Unis ne laisseront pas l’Iran utiliser ce détroit en tant qu’arme économique.



Le président Trump a fait pression dimanche sur ses alliés et sur la Chine pour qu’ils sécurisent le trafic d’hydrocarbures dans le détroit d’Ormuz verrouillé par l’Iran, au moment où le Japon devient la première grande économie mondiale à puiser dans ses réserves stratégiques pour prévenir un choc pétrolier dans le cadre d’un effort concerté.



Dans une interview au Financial Times, il a appelé les alliés des Etats-Unis et la Chine à envoyer des navires de guerre dans ce détroit, par où transite un cinquième du trafic mondial de pétrole et de gaz liquéfié et dont dépendent lourdement les économies asiatiques et européennes.



« Il est tout à fait normal que ceux qui tirent profit de ce détroit contribuent à faire en sorte que rien de fâcheux ne se produise là-bas », a-t-il déclaré.



Le président américain a, en outre, prédit « des conséquences très mauvaises pour l’avenir de l’Otan » si les pays de l’alliance refusent d’obtempérer, et menacé de reporter un voyage en Chine prévu du 31 mars au 2 avril.