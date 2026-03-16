A Paris, les listes Dati Bournazel fusionnent, la gauche se tourne le dos

En prévision du second tour des élections municipales à Paris, la liste du centriste Pierre-Yves Bournazel a fusionné avec celle de la candidate Les Républicains (LR) Rachida Dati.

Arrivée deuxième du premier tour (25,46 %) et largement distancée par le candidat de l’union de la gauche, Emmanuel Grégoire, Rachida Dati a tendu la main à M. Bournazel, dès dimanche soir, se disant prête à une fusion des listes.

« L’alliance Dati-Bournazel est cohérente. Elle lui a tendu la main, ils ont discuté et ils se sont alliés sur un programme, des postes. Ils se comportent de la façon que j’espérais voir [Emmanuel] Grégoire se comporter », a pour sa part estimé la candidate de La France insoumise (LFI), Sophia Chikirou, sur le plateau de BFM-TV.

Arrivée troisième du premier tour avec 11,72 % des voix, cette dernière a, à l’inverse, été ignorée par le candidat de l’union de la gauche, Emmanuel Grégoire, sorti largement en tête des urnes, dimanche soir, avec 37,98 % des suffrages.