Trump affirme avoir le « droit absolu » de réinstaurer des droits de douane sous une « autre forme »

« J’ai le droit absolu d’imposer des droits de douane sous une autre forme, et j’ai déjà commencé à le faire », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur son réseau Truth Social, en allusion aux mesures lancées par son administration en vue d’imposer des surtaxes douanières.

« La Cour connaissait ma position, savait à quel point je tenais à cette victoire pour notre pays, et a pourtant décidé de céder, potentiellement, des milliers de milliards de dollars à des pays et à des entreprises qui profitent des Etats-Unis depuis des décennies », a déploré M. Trump lundi.

La Cour suprême des Etats-Unis avait invalidé le 20 février une grande partie des droits de douane internationaux imposés par le président Trump.

Le chef de l’exécutif américain avait en effet annoncé, dans la foulée de la décision de la Cour suprême, de nouveaux droits de douane de 10% afin de remplacer ceux ayant été annulés.

Il s’était cependant appuyé sur un texte de loi ne lui permettant qu’une mise en place temporaire, au maximum 150 jours, jusqu’au 24 juillet, le Congrès devant ensuite se prononcer pour les inscrire dans la durée.