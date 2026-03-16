Pourquoi le Maroc reste la valeur sûre des affaires en Afrique

Dans un environnement africain souvent perçu comme risqué par les investisseurs, le Maroc continue de faire figure d’exception relative. Dans son Country Risk Atlas 2026, Allianz Research maintient le Royaume en catégorie B1, soit le meilleur positionnement observé en Afrique dans cette grille de risque-pays.

Ce classement ne signifie pas que le Maroc serait à l’abri des tensions. Il indique surtout qu’au moment où plusieurs marchés africains restent exposés à des fragilités politiques, financières ou logistiques, le Royaume offre aux entreprises un cadre jugé plus lisible que celui de nombreuses économies du continent. Allianz Trade projette ainsi une croissance de 3,7 % en 2026 puis de 3,5 % en 2027. Dans le même temps, Bank Al-Maghrib a maintenu son taux directeur à 2,25 % lors de son Conseil du 16 décembre 2025, confirmant une ligne de prudence monétaire.

Si le Maroc conserve cette avance relative, c’est d’abord parce qu’il a installé dans la durée plusieurs repères recherchés par les investisseurs : une stabilité institutionnelle forte, une continuité de l’action publique et des équilibres macroéconomiques globalement maîtrisés. La Banque mondiale soulignait déjà en mars 2025 la résilience de l’économie marocaine tout en appelant à des réformes ciblées pour renforcer davantage l’environnement des affaires.

Il existe aussi un facteur moins spectaculaire mais souvent décisif dans les décisions d’investissement : la prévisibilité. Les entreprises savent gérer des contraintes ; ce qu’elles redoutent le plus est l’illisibilité. Sur ce terrain, le Maroc conserve un avantage réel. Une politique monétaire prudente, une trajectoire économique cohérente et une image de continuité institutionnelle alimentent cette prime de confiance. Dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques et la fragmentation des chaînes de valeur, cette lisibilité devient un actif stratégique.

Mais l’analyse ne peut s’arrêter là. Être le mieux classé ne signifie pas être hors de danger. Allianz Trade relève des fragilités persistantes dans plusieurs secteurs, notamment le commerce de détail, l’immobilier et la construction. L’assureur-crédit signale également une hausse des défaillances d’entreprises de 10 % en 2025, avant une stabilisation attendue en 2026, les retards de paiement demeurant un facteur majeur de vulnérabilité.

Le marché du travail reste à cet égard le révélateur le plus sensible des limites du modèle. Selon le Haut-Commissariat au Plan, le taux de chômage est passé de 13,3 % à 13 % en 2025. Mais derrière cette amélioration modeste, les déséquilibres restent importants : 37,2 % chez les 15-24 ans, 20,5 % chez les femmes et 19,1 % chez les diplômés. Le sous-emploi a progressé à 10,9 %. Ces chiffres rappellent une réalité simple : un pays peut rassurer les investisseurs sans encore réussir à diffuser pleinement cette stabilité dans l’emploi et les revenus.

À cela s’ajoute une contrainte plus structurelle : l’exposition de l’économie aux aléas climatiques. La Banque mondiale rappelle que les perspectives marocaines restent partiellement dépendantes de la performance agricole, même si les activités non agricoles montrent davantage de résilience.

Le paradoxe marocain apparaît alors clairement. Le Royaume inspire confiance parce qu’il apparaît plus ordonné, plus stable et plus prévisible que de nombreux marchés africains. Mais cette avance restera fragile si elle ne se transforme pas en résultats tangibles : réduction des délais de paiement, amélioration de l’exécution administrative, soutien plus efficace aux PME et meilleure intégration des jeunes dans l’économie formelle.

La note B1 constitue donc un avantage comparatif. Elle ne vaut pas dispense d’effort.

Au fond, la question n’est plus de savoir si le Maroc bénéficie aujourd’hui d’un capital de confiance. Il existe. La vraie interrogation est plus exigeante : saura-t-il transformer cette confiance en puissance économique durable et partagée ?

C’est là que se jouera la différence entre une réputation solide et une trajectoire incontestable.