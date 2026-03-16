L’Arabie Saoudite intercepte 15 drones iraniens dans les régions orientale et de Riyad

Le ministère saoudien de la Défense a annoncé lundi que 15 drones ayant violé l’espace aérien de l’Arabie saoudite ont été interceptés et détruits.

Cité par l’Agence de presse saoudienne, un porte-parole du ministère a précisé, dans deux communiqués distincts publiés sur la plateforme X, que 12 drones ont été interceptés dans la région orientale et trois autres dans celle de Riyad.

Outre l’Arabie saoudite, plusieurs pays arabes sont également visés par des attaques iraniennes menées à l’aide de drones et de missiles contre des sites et installations, depuis le début de l’offensive américano-israélienne contre l’Iran.