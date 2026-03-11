Cérémonie de remise des premiers labels « Musée du Maroc »

La Fondation Nationale des Musées (FNM) organise, le mercredi 11 mars 2026, au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain à Rabat, une cérémonie officielle de remise des premiers labels Musée du Maroc.

Cet événement vient récompenser cinq institutions muséales ayant répondu aux critères établis par la commission compétente : le Musée Nejjarine des Arts et Métiers du bois à Fès, le Musée de Bank Al-Maghrib à Rabat, et à Marrakech le Musée d’Art Contemporain Africain Al Maaden (MACAAL), le Musée Yves Saint Laurent et le Musée Pierre Bergé des arts berbères.

Valable pour une durée de quatre ans renouvelables, cette certification est octroyée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle atteste que les établissements bénéficiaires respectent les normes en matière de conservation, de gestion et de valorisation des collections.

Le label Musée du Maroc s’inscrit dans le cadre juridique défini notamment par la loi n° 56- 20 relative aux musées, ainsi que par la loi 55.20 modifiant et complétant la loi 01.09 portant création de la Fondation Nationale des Musées.

Ce dispositif traduit, la volonté royale et l’ambition de hisser les musées marocains aux standards internationaux, tout en respectant les critères mondiaux, pour permettre d’offrir des institutions marocaines de grande qualité, à la hauteur de leur richesse patrimoniale et culturelle.

Pour rappel, la commission, présidée par Mehdi Qotbi, Président de la FNM, réunit Mustapha Jlok, Directeur du patrimoine culturel au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – Département de la Culture ; Said Abdelhadi, Chef de la Division de la Coopération internationale à la Direction Générale de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects ; Lamia Gharras, représentante de la Direction Générale de la Protection Civile ; Rachid Maalal, Directeur Général de la société Rabat Région Patrimoine Historique ainsi qu’Abdelaziz El Idrissi, Chef du département des musées de la FNM.

Dans un contexte où le Maroc s’affirme de plus en plus sur la scène internationale grâce à son patrimoine, le label Musée du Maroc apparaît ainsi comme un levier essentiel pour consolider cette dynamique et mettre en lumière l’excellence des institutions muséales du pays.

La FNM encourage ainsi tous les musées marocains à soumettre leur candidature pour l’obtention de ce label de référence, contribuant ainsi au rayonnement culturel national.