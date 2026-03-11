Trump annonce la construction d’une nouvelle raffinerie pétrolière au Texas pour 300 milliards USD

« Les États-Unis retrouvent leur DOMINANCE ÉNERGÉTIQUE RÉELLE ! Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que America First Refining (L’Amérique d’Abord Raffinage) ouvre la PREMIÈRE nouvelle raffinerie de pétrole américaine depuis 50 ANS à Brownsville, au Texas », a écrit M. Trump sur son réseau Truth social.

Selon le locataire de la Maison Blanche, il s’agit d’un « CONTRAT HISTORIQUE DE 300 MILLIARDS DE DOLLARS, LE PLUS IMPORTANT DE L’HISTOIRE DES ÉTATS-UNIS ». « UNE VICTOIRE CONSIDÉRABLE pour les travailleurs américains, le secteur de l’énergie et les habitants du sud du Texas ! », a-t-il avancé.

À cette occasion, M. Trump a salué la participation d’investisseurs étrangers, notamment du groupe énergétique privé indien Reliance, remerciant les partenaires indiens pour « cet investissement considérable ».

« C’est grâce à notre programme America First, à la simplification des permis et à la réduction des impôts que des milliards de dollars ont été investis dans notre pays », a-t-il indiqué.

Selon le président américain, cette nouvelle raffinerie, qui sera implantée au port de Brownsville, contribuera à renforcer la sécurité énergétique des États-Unis, à soutenir la production nationale et à stimuler les exportations vers les marchés internationaux.

Elle générera des « milliards de dollars de retombées économiques et sera LA RAFFINERIE LA PLUS PROPRE AU MONDE. Elle alimentera les exportations mondiales et apportera des MILLIERS d’emplois et une croissance attendus depuis longtemps à une région qui le mérite », a affirmé le chef de l’exécutif américain.

« C’est à cela que ressemble la DOMINANCE ÉNERGÉTIQUE AMÉRICAINE. L’AMÉRIQUE D’ABORD, TOUJOURS !”, a-t-il écrit.