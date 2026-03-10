France: une double greffe rein-pancréas chez un patient diabétique, une première

Cette intervention chirurgicale inédite dans l’Hexagone a été effectuée à partir des organes d’un même donneur décédé à la suite d’une crise cardiaque, a précisé le CHU dans un communiqué publié mardi.

« Contrairement à un donneur en état de mort cérébrale, les organes et les cellules ont été privés de circulation sanguine pendant un certain temps après le décès », ajoute-t-on de même source, relevant qu' »il a fallu donc être très rapide pour récupérer le rein et les cellules et pour les greffer ».

Face à des contraintes vasculaires majeures, les médecins ont adopté une approche alternative innovante: associer une transplantation rénale à une greffe d’ »îlots pancréatiques », des cellules du pancréas capables de produire de l’insuline.

Après son prélèvement, le pancréas a été envoyé au CHU de Montpellier où une équipe spécialisée a isolé les îlots de Langerhans, au moment où les chirurgiens toulousains procédaient à la greffe du rein, selon une méthode fondée sur le « pontage ilio-fémoral » visant à assurer une bonne circulation sanguine vers le greffon. Par la suite, les cellules pancréatiques ont été injectées « dans le foie » du patient par une équipe de radiologie interventionnelle, ajoute-t-on de même source.

L’équipe du CHU de Toulouse juge les résultats obtenus « très encourageants », d’autant que le patient n’aura plus besoin de dialyse et produit désormais lui-même une partie de son insuline. « Permettre aux patients de ne plus être dialysés et ne plus être diabétiques est vraiment un émerveillement et une satisfaction quotidienne », s’est réjoui le Dr Laure Esposito, médecin néphrologue qui a coordonné l’intervention.