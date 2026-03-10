Frappes contre l’Iran : 140 soldats américains blessés depuis le début de l’offensive militaire (Pentagone)

« La grande majorité de ces blessures étaient légères, et 108 (militaires) ont déjà repris du service », a déclaré le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, dans un communiqué.

« Huit militaires sont toujours considérés comme gravement blessés et reçoivent les meilleurs soins médicaux possibles », a-t-il précisé.

Cette mise à jour intervient après une série d’attaques de représailles menées par l’Iran à l’aide de roquettes et de drones contre des positions américaines au Moyen-Orient, attaques qui ont coûté la vie à sept soldats américains stationnés au Koweït et en Arabie saoudite.

Dans ce contexte, le vice-président américain, JD Vance, a pris part lundi à une cérémonie militaire sobre organisée sur le tarmac de la base aérienne de Dover, dans l’État du Delaware (est des États-Unis), à l’occasion du rapatriement de la dépouille du septième soldat américain tué depuis le début du conflit.

Le vice-président était accompagné du ministre de la Guerre, Pete Hegseth, ainsi que du chef d’état-major des armées américaines, le général Dan Caine. La cérémonie s’est déroulée selon le protocole militaire habituel, la dépouille du soldat ayant été débarquée d’un avion de transport militaire avant d’être transférée dans un véhicule funéraire.

Septième mort américain depuis le début de la guerre contre Téhéran, le sergent Benjamin Pennington, 26 ans, a été tué après une attaque de l’Iran en Arabie saoudite début mars.

Les six premières victimes américaines, cinq hommes et une femme, étaient des réservistes déployés au Koweït, touchés le 1er mars par une frappe de drone iranien contre une position militaire américaine à Port Shuaiba.

Le président américain, Donald Trump, avait également participé samedi à une cérémonie similaire organisée à la base aérienne de Dover pour le rapatriement des dépouilles des six premiers soldats tués dans ces attaques.