Le Maroc face au Choc des Mondes : vers une souveraineté du sens

L’histoire de l’humanité est jalonnée par la mutation de ses supports. Chaque rupture technologique — de l’invention de l’écriture à celle de l’imprimerie — a redessiné les contours de l’autorité et la gestion du sacré. Aujourd’hui, nous vivons une transition encore plus brutale : le passage du support solide (le texte, le livre) au support liquide (le flux, la donnée). Dans ce basculement, la question n’est plus seulement technique, elle est existentielle. Comment une nation peut-elle préserver sa souveraineté du Sens dans un océan d’algorithmes ?

Le Diagnostic : La Liquéfaction de l’Autorité Depuis Gutenberg au XVe siècle, l’autorité reposait sur la stabilisation du savoir. Le livre fixait la pensée, créait des hiérarchies claires et permettait une médiation lente entre l’institution et le citoyen. L’ère de l’algorithme opère une rupture radicale : elle liquéfie l’autorité.

Dans cet univers « liquide », l’intermédiaire traditionnel — celui qui expliquait, filtrait et protégeait — est bousculé par une désintermédiation sauvage. Le citoyen se retrouve seul face à l’immensité d’un cyberespace où la « vérité » n’est plus le seul fruit d’une validation savante, mais trop souvent le résultat d’un calcul de viralité. C’est le risque de l’Infocratie : un monde où l’algorithme, par le biais d’un code opaque, peut devenir malgré lui un interprète des valeurs d’une société, sans en posséder la conscience historique ni la profondeur éthique.

Saga de la Résilience (2005-2025)

Cette réflexion s’appuie sur deux décennies d’observation des mutations marocaines. En septembre 2005, à Rabat, une vision pionnière s’exprimait déjà avec le lancement simultané d’outils de communication numérique et audiovisuelle, inaugurés par le Roi Mohammed VI. À l’époque, il s’agissait de comprendre que le numérique ne serait pas qu’un outil de diffusion, mais un territoire de souveraineté.

Vingt ans plus tard, cette anticipation a porté ses fruits. Le Maroc n’a pas seulement « informatisé » son champ de valeurs ; il a bâti une force de frappe humaine et une ingénierie de la présence. Ce passage du « Minbar » physique au portail numérique n’a pas été une simple translation, mais une réinvention de la médiation. Cette « Saga des 20 ans » prouve que la technologie ne peut être efficace que si elle est habitée par une vision régalienne et une éthique de la transmission.

Guerre Cognitive et l’Algorithme

Le véritable défi de notre temps est celui de la Guerre Cognitive. Dans le cyberespace, les frontières physiques s’effacent au profit de frontières invisibles : celles de l’esprit. L’algorithme ne se contente pas de proposer du contenu, il modèle les perceptions et peut, s’il n’est pas régulé, saturer l’espace public de discours exogènes.

Face à cela, la réponse marocaine est celle de la Cyber-Résilience. Elle repose sur un modèle de « Gouvernance Hybride » où l’intelligence artificielle (IA) n’est pas subie comme une fatalité, mais intégrée comme un levier de puissance. L’IA, dans cette perspective, devient une « prothèse d’érudition » qui permet de répondre à la vitesse du flux, tout en restant ancré dans la profondeur de la tradition.

Éthique comme boussole

L’Intelligence Artificielle nous place devant le miroir de notre propre humanité. En 2026, l’enjeu n’est plus de savoir « ce que l’IA peut faire », mais « ce que nous l’autorisons à faire » de notre héritage. La démarche marocaine s’oriente vers une IA éthique, disciplinée par la morale (Akhlaq). Il s’agit de s’assurer que l’algorithme ne devienne jamais une « boîte noire » échappant au contrôle du sens.

La souveraineté d’une nation au XXIe siècle se mesure à sa capacité à protéger l’immatériel. Le modèle marocain, fort de sa vision historique et de son déploiement humain, démontre qu’il est possible d’embrasser la rupture technologique sans trahir son identité.

Nous ne sommes pas condamnés à être les spectateurs passifs de la révolution numérique. Par la Gouvernance du Sens, nous affirmons que le progrès technologique doit rester au service de la stabilité et de la « Vie Bonne ». C’est là que réside la véritable modernité : être radicalement présent dans le futur, tout en restant viscéralement fidèle à ce qui fait l’âme d’une nation.