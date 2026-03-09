Entretien téléphonique entre les chefs de la diplomatie française et saoudienne

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est entretenu lundi par téléphone avec son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan Al Saud.

Les deux ministres ont évoqué l’escalade militaire en cours au Moyen-Orient, marquée par les frappes menées par Israël et les États-Unis contre l’Iran, ainsi que par les attaques de missiles et de drones menées en représailles par Téhéran dans plusieurs pays de la région, a indique le quai d’Orsay dans un communiqué.

M. Barrot a souligné la nécessité d’éviter toute extension du conflit et a rappelé l’engagement de la France en faveur d’une désescalade rapide et d’une solution diplomatique, ainsi qu’une mission dédiée à la réouverture du détroit d’Ormuz.

Les deux ministres ont également évoqué les conséquences régionales et économiques de la crise, notamment pour la sécurité énergétique et maritime.

Ils ont enfin réaffirmé leur volonté de poursuivre leur coordination étroite afin de contribuer à la stabilité régionale et aux efforts diplomatiques en cours.