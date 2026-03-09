Washington désigne les Frères musulmans au Soudan « organisation terroriste »

En directA la UneInternational
Par
Wikipédia
Les Etats-Unis ont annoncé lundi avoir désigné les Frères musulmans au Soudan comme « organisation terroriste étrangère » et accusé l’Iran de soutenir le groupe.

Les Frères musulmans soudanais « recourent à une violence effrénée contre les civils afin de saper les efforts visant à résoudre le conflit au Soudan et promouvoir leur idéologie islamiste violente », a affirmé le département d’Etat dans un communiqué.

Ils « ont fourni plus de 20.000 combattants à la guerre au Soudan, dont beaucoup ont reçu une formation et d’autres formes de soutien de la part du corps des gardiens de la révolution islamique iranienne », a poursuivi le département d’Etat.

Washington a également accusé les Frères musulmans soudanais d’avoir « procédé à des exécutions massives de civils dans les zones qu’ils ont conquises ».

Cette classification, qui entrera en vigueur le 16 mars, intervient alors que les Etats-Unis s’en sont pris en janvier à plusieurs branches des Frères musulmans, dont en Egypte et au Liban.

En novembre, le président américain Donald Trump avait signé un décret enclenchant ce processus de classification.

La classification comme « organisation terroriste étrangère » permet, outre la pression politique, de prendre une série de mesures financières et administratives: gel des avoirs, interdiction de transactions, interdiction d’entrée sur le territoire américain, etc.

Le Soudan est en proie depuis le 15 avril 2023 à une guerre entre l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant du pays depuis 2021, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, son ancien adjoint.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et déplacé près de 12 millions de personnes. Il a connu une nouvelle accélération avec la prise fin octobre par les FSR d’El-Facher, dernier bastion de l’armée dans le Darfour.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite