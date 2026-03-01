Décès de Boncana Maïga, figure de la musique malienne et africaine

Cofondateur du mythique groupe Africando, Boncana Maïga s’est illustré par sa capacité exceptionnelle à fusionner les rythmes mandingues avec les sonorités afro-cubaines. Ce métissage audacieux et maîtrisé a largement contribué au rayonnement international de la musique africaine.

Né en 1949 à Gao (nord du Mali), l’artiste s’est révélé au sein du Négro Band de Gao avant de poursuivre sa formation musicale à Cuba, où il participe à l’aventure du groupe Las Maravillas de Mali, symbole de la rencontre entre rythmes africains et musique cubaine.

Installé ensuite en Côte d’Ivoire, il dirige l’orchestre de la Radiodiffusion télévision ivoirienne et devient un arrangeur de référence dans la sous-région. En 1992, il cofonde Africando, projet à succès international mêlant voix ouest-africaines et salsa. Son héritage continuera d’inspirer les générations futures.

Le ministre malien de la Culture, Mamou Daffé, a déploré une « disparition » et « une perte » pour le Mali mais également pour la culture africaine qu’il a contribué à imposer à travers les continents.