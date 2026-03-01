Sahara : la Finlande appuie l’autonomie sous souveraineté marocaine comme solution des plus réalisables

Cette position a été exprimée dans un Communiqué conjoint adopté à Rabat à l’issue de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, qui effectue une visite officielle au Maroc.

À cet égard, la Finlande a « réitéré son soutien au Plan d’autonomie présenté par le Maroc », le considérant comme une bonne base sérieuse et crédible en vue de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable, lit-on dans le Communiqué.

Les deux ministres ont, par ailleurs, « salué l’adoption de la résolution 2797 (2025) du Conseil de sécurité des Nations Unies » et réaffirmé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé Personnel visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.