L’UE condamne les attaques iraniennes au Moyen Orient

« Les attaques aveugles du régime iranien contre ses voisins risquent d’entraîner la région dans une guerre plus large, ce que nous condamnons », a affirmé la Haute représentante de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas.

« Il est essentiel que la guerre ne s’étende pas davantage. Le régime iranien a des choix à faire », a-t-elle dit sur le réseau social X.

Mme Kallas a convoqué une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères en visioconférence dimanche pour discuter de l’Iran et des événements qui évoluent rapidement au Moyen-Orient.

« Je suis en contact avec nos partenaires dans la région du Golfe », a-t-elle précisé.

Parallèlement à cette réunion ministérielle, les ambassadeurs des Etats membres de Union européenne doivent également se réunir dimanche pour examiner la situation.