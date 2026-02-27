Le FC Barcelone leader européen des ventes de maillots avec 277 millions d’euros

D’après ce document, intitulé The European Club Finance and Investment Landscape, le club catalan devance le Real Madrid (231 millions d’euros) et le Bayern Munich (189 millions). Viennent ensuite Manchester United (172 millions), Arsenal (151 millions), Liverpool (148 millions), Tottenham (102 millions), Galatasaray (99 millions), Chelsea (95 millions), le Paris Saint-Germain (88 millions) et Manchester City (88 millions).

En termes de revenus globaux, le Real Madrid occupe la première place avec 1,184 milliard d’euros, devant le FC Barcelone (989 millions). Le Bayern Munich (861 millions), Manchester City (855 millions), Liverpool (852 millions), le Paris Saint-Germain (837 millions), Arsenal (822 millions), Manchester United (793 millions), Tottenham (673 millions) et Chelsea (585 millions) complètent le classement.

S’agissant des recettes commerciales, le FC Barcelone se classe deuxième avec 499 millions d’euros, derrière le Real Madrid (568 millions), et devant Manchester City (426 millions), le Bayern Munich (402 millions), Manchester United (384 millions), Liverpool (382 millions), le Paris Saint-Germain (349 millions) et Arsenal (313 millions).

Selon le rapport, les clubs de la Premier League sont majoritaires dans les principaux indicateurs financiers européens. Le FC Barcelone figure ainsi parmi les clubs les plus performants sur le plan économique, alors que son nouveau stade, le Spotify Camp Nou, n’est pas encore achevé ni exploité à pleine capacité.