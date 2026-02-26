Cristiano Ronaldo acquiert 25% des parts du club espagnol Almeria

Cette acquisition, réalisée via une filiale nouvellement créée de CR7 SA, marque une nouvelle étape dans l’expansion du portefeuille d’investissements mondiaux du quintuple Ballon d’Or, précise la compagnie dans un communiqué, sans toutefois révéler les détails financiers de la transaction.

Selon la même source, cet investissement reflète « l’engagement à long terme » du joueur de 41 ans dans la gestion du football professionnel et constitue un « jalon pertinent » dans sa carrière d’entrepreneur et d’investisseur sportif.

« J’ai toujours eu l’ambition de contribuer au football au-delà du terrain. L’UD Almería est un club doté de bases solides et d’un net potentiel de croissance », a souligné l’ancien attaquant du Real Madrid, cité par le communiqué.

De son côté, le président de l’UD Almería, Mohamed Al Khereiji, s’est félicité de cette opération, notant que l’arrivée de Cristiano Ronaldo en tant qu’actionnaire vient soutenir le projet de développement du club andalou, tant au niveau de l’équipe première que de son académie.

L’UD Almería, qui évolue actuellement en deuxième division espagnole, entame ainsi une nouvelle phase de son développement institutionnel avec l’appui de l’un des sportifs les plus influents de l’histoire du football.