Khénifra au rythme de la spiritualité à la faveur du programme ramadanesque du Conseil local des Oulémas

Cette initiative s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre des Hautes Orientations de la Lettre Royale adressée aux Oulémas, ainsi que de la déclinaison du plan « Tasdid At-Tabligh », visant à consolider l’encadrement religieux et à promouvoir les valeurs de juste milieu et de modération.

Au menu de ce programme figurent l’organisation de conférences scientifiques, de rencontres de communication et de caravanes de Fiqh (jurisprudence islamique) dans plusieurs zones rurales. Il prévoit également des assemblées de Dikhr (évocation) et de prières sur le Prophète Sidna Mohammed, Paix et Salut sur Lui, outre l’intensification des leçons de prêche dans les différentes mosquées de la province.

Ce programme englobe, de même, des activités destinées à différentes catégories sociales, organisées tant au sein qu’en dehors des mosquées, avec un renforcement de la présence numérique sur les réseaux sociaux via la diffusion de capsules de sensibilisation en langues arabe et amazighe.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Conseil local des Oulémas de Khénifra, Abbas Adouch, a indiqué que le Conseil a mobilisé une pléiade d’érudits, de prédicateurs, ainsi que des Morchidines et Morchidates pour garantir un encadrement religieux à la hauteur des attentes de la population durant ce mois béni.

Il a fait savoir que cette programmation veille à rapprocher le discours religieux de toutes les franges de la société, particulièrement les jeunes et les femmes, à travers une approche communicationnelle adaptée aux spécificités des milieux urbain et rural, dans le but de vulgariser les préceptes de la Charia et de les lier aux valeurs comportementales du quotidien.

Le Conseil s’emploie, en coordination avec les acteurs concernés, à assurer une présence régulière des prédicateurs sur le terrain, en vue de consolider la sécurité spirituelle dans le strict respect des Constantes religieuses du Royaume, sous l’égide de l’Institution d’Imarat Al Mouminine, a-t-il poursuivi.

Cette dynamique illustre le rôle central d’encadrement dévolu à l’institution scientifique durant ce mois de piété, contribuant grandement à l’ancrage des valeurs religieuses et patriotiques et au raffermissement de l’attachement aux Constantes de la Nation marocaine.