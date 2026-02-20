Pologne : démantèlement d’une bande criminelle spécialisée dans la traite d’êtres humains et le blanchiment d’argent

Au cours de cette opération, 50 victimes de ce groupe criminel ont été identifiées, principalement originaires d’Amérique latine, note la même source, qui fait état de la saisie, dans ce cadre, d’une douzaine de voitures, de l’argent liquide et des bijoux d’une valeur totale de 3,6 millions de zlotys (environ 852.570 euros) ainsi que 28 comptes bancaires contenant plus de 3,8 millions de zlotys (environ 899.935 euros).

L’enquête sur les activités criminelles de ce groupe, dirigé par un Ukrainien et un Polonais, durait depuis 2024, et concernait l’utilisation frauduleuse de sociétés enregistrées en Pologne et à l’étranger pour des activités de traite d’êtres humains, précise la même source.

La pratique consistait à exploiter les victimes en les forçant à effectuer un travail en recourant à la violence et aux menaces. Les mis en cause recrutaient les victimes sur le territoire de leur pays d’origine à travers des contrats de travail en Pologne pour le compte de sociétés enregistrées en dehors de l’UE, souligne la même source.

Les mis en cause ont été placés en détention provisoire et sont poursuivis pour participation à un groupe criminel organisé et traite d’êtres humains. Ils encourent une peine allant de 3 à 20 de réclusion.