Coupe arabe (Qatar-2025) : « Nous sommes déterminés à battre les Emirats arabes unis et atteindre la finale » (Tarik Sektioui)

Les joueurs nationaux sont déterminés à donner le maximum pour remporter ce match face à un solide adversaire, a-t-il indiqué, ajoutant que l’équipe nationale a réussi à surmonter toutes les difficultés, en particulier avant le début de la compétition.

Le sélectionneur national s’est, par ailleurs, dit satisfait du retour de l’international marocain Abderrazak Hamdallah, après son expulsion contre le Sultanat d’Oman lors de la deuxième journée de la phase de groupes, relevant que Hamdallah est animé d’une forte envie de porter et honorer les couleurs nationales lors de cette compétition.

Revenant sur l’état de santé de Tarik Tissoudali, blessé face à la Syrie, il a fait savoir que le staff médical suit de près le joueur, précisant que son état s’améliore de jour en jour.

Le gardien de but des Lions de l’Atlas, Rachid Ghanimi a, de son côté, souligné que les préparatifs pour le match des Emirats arabes unis se déroulent dans de bonnes conditions, ajoutant qu’il ne sera pas facile face à une équipe solide et coriace.

Il a, ainsi, noté que l’équipe nationale va devoir exploiter ses points forts et limiter la dangerosité des joueurs émiratis.