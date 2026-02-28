Paris, Berlin et Londres condamnent les attaques iraniennes et réaffirment leur engagement en faveur de la stabilité régionale

La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont condamné avec « la plus grande fermeté les attaques iraniennes contre les pays de la région » et réaffirmé leur engagement en faveur de la stabilité régionale et de la protection des civiles.

L’Iran doit s’abstenir de frappes militaires indiscriminées, ont souligné les trois pays européens (groupe E3), samedi dans une déclaration conjointe de leurs dirigeants.

Ils ont précisé ne pas avoir participé aux frappes contre l’Iran et être en contact étroit avec leurs partenaires internationaux, y compris les États-Unis, Israël et les partenaires de la région.

« La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont constamment appelé le régime iranien à mettre fin au programme nucléaire de l’Iran, à limiter son programme de missiles balistiques, à renoncer à ses activités déstabilisatrices dans la région et sur nos territoires, et à cesser la répression et la violence inacceptables contre son propre peuple », a noté la même source.

« Le peuple iranien doit pouvoir décider de son propre avenir », a souligné le groupe E3.