Maroc/Automobile : les exportations grimpent de 19,1% en janvier

Cette performance est le résultat de l’accroissement des ventes des segments « Construction » (+60,6% à près de 4,37 MMDH) et « Câblage » (+9,6% à 4,96 MMDH), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Concernant l’Aéronautique, il a amélioré ses exportations de 8,7% à plus de 2,43 MMDH, profitant de la hausse des ventes du segment de l' »Assemblage » (+17,2%), malgré le repli de celui de « Electrical Wiring Interconnection System » – EWIS (-5,9%).

En revanche, le bulletin de l’Office des changes fait état de la diminution des exportations des secteurs « Phosphates et dérivés » (-43,4%), de l' »Agriculture et Agro-alimentaire » (-9,5%), du « Textile et cuir » (-5,9%) et de l' »Électronique et électricité » (-3,8%).

Au total, les exportations ont enregistré, en janvier dernier, un repli de 2,7% à 34,5 MMDH.