Les Etats-Unis offrent 10 millions USD pour toute information menant à l’arrestation des chefs du cartel de Sinaloa

Cette récompense concerne toute information susceptible de conduire à l’arrestation et/ou à la condamnation, dans n’importe quel pays, des chefs du cartel de « Sinaloa – Tijuana Plaza », René Arzate-García, alias « La Rana », et de son frère, Alfonso Arzate-García, alias « Aquiles », précise le département d’Etat dans un communiqué.

Selon l’agence antidrogue américaine (DEA), les frères Arzate-García contrôlent conjointement le cartel de Tijuana Plaza pour le compte du cartel de Sinaloa depuis 15 ans, « maintenant leur autorité par la violence, des alliances stratégiques et une profonde influence locale ».

L’année dernière, le gouvernement américain a désigné le cartel de Sinaloa comme « organisation terroriste étrangère » (FTO) et « groupe terroriste mondial spécialement désigné » (SDGT).

En 2014, rappelle le département d’Etat, les frères Arzate-García avaient été inculpés dans le district sud de Californie pour trafic de drogue dans le cadre de différents actes d’accusation et sont depuis lors en fuite.

Le 9 août 2023, ils ont également été visés par des sanctions du Bureau du contrôle des avoirs financiers du département du Trésor américain en vertu d’un décret relatif aux personnes étrangères impliquées dans le commerce mondial de drogues illicites.

Ces récompenses, souligne le communiqué, s’inscrivent dans le cadre d’un programme « soutenant les efforts des forces de l’ordre visant à endiguer la criminalité transnationale et à traduire les fugitifs en justice ».

Cette annonce intervient, par ailleurs, au lendemain de l’élimination au Mexique du chef du cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lors d’une opération menée dimanche par l’armée mexicaine dans l’État de Jalisco.